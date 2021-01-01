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أميال من الابتسامات: وصول مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة

الخميس 29 يوليو 2021 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أميال من الابتسامات: وصول مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة



غزة / سما /

أعلنت قافلة أميال من الابتسامات وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في حين من المتوقع وصول سيارات الإسعاف خلال الشهر المقبل بعد موافقة السلطات المصرية.

وقال د. عصام يوسف المنسق العام للقافلة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن القافلة تقدمت بطلب للخارجية المصرية بكشوف المشاركين في دعم مشاريع القافلة، وتمنى على السلطات المصرية الموافقة على دخول هذه الوفود بالوقت المناسب.

وأشار إلى أن المساعدات التي وصلت تشمل أدوية، وأدوات طبية، وأجهزة مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لمساعدات إغاثية للأسر الفقيرة.

وشكر الدكتور عصام يوسف المنسق العام لقوافل أميال من الابتسامات، السلطات المصرية على السماح بدخول المساعدات والموافقة على إدخال سيارات الإسعاف، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تدخل بالتنسيق مع شركة "أبناء سيناء" وبرنامج "تحيا مصر".

وقال إن سيارات الإسعاف ويبلغ عددها 25 سيارة، كاملة التجهيزات بالأجهزة الحديثة حسب المواصفات الدولية منها عدد كسيارات إنعاش متكاملة للاستخدامات الطبية والإسعاف.

وشدد يوسف على ضرورة استمرار العمل الإغاثي لدعم قطاع غزة الذي يعاني الفقر والبطالة بسبب الاحتلال والحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 14 عاماً، إلى جانب النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، وحالة الإنهاك التي يعانيها القطاع الطبي نتيجة الحصار والحروب المتكررة، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا.

وتقدمت أميال من الابتسامات بالشكر الجزيل والتقدير العالي لجميع المؤسسات التي ساهمت بشراء هذه السيارات والمواد الطبية والإغاثية.

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