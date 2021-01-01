  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"يوتيوب شورتس" للفيديوهات القصيرة تتاح قريباً في مئة بلد

الخميس 29 يوليو 2021 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يوتيوب شورتس" للفيديوهات القصيرة تتاح قريباً في مئة بلد



روما/وكالات/

 أعلنت "يوتيوب" أمس في بيان عن نيّتها إطلاق نسقها الجديد "يوتيوب شورتس" في أكثر من مئة بلد، وهي خدمة تسمح لمستخدمي المنصة التابعة لـ"غوغل" بإعداد مقاطع فيديو جدّ قصيرة ونشرها، كما الحال في "تيك توك".
وقد أطلقت هذه الخاصية التي أُعلن عنها العام الماضي بنسخة تجريبية قبل أشهر.
ويتسنّى لمستخدمي المنصة في العالم أجمع مشاهدة هذه الفيديوهات القصيرة التي قد تصل مدّتها إلى 60 ثانية كحدّ أقصى. غير أن أداة إعداد هذه الأشرطة ونشرها (التي تتيح إضافة نصّ أو مؤثّرات سمعية أو بصرية على وجه الخصوص) لم تطرح بعد في البلدان كلّها.
وبعد الهند العام الماضي ثمّ الولايات المتحدة في آذار، بات يتسنّى لأكثر من 20 بلداً (منها بريطانيا وكندا وأميركا اللاتينية) استخدام هذه الخاصية في حزيران، على أن تطرح في بلدان أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا كافة اعتباراً من 14 تموز، بنسخة لا تزال قيد التجربة، وفق ما كشفت "يوتيوب".
وتعوّل المنصة على خدمتها الجديدة هذه قيد الانتشار في العالم لإثراء ركيزة جديدة من استراتيجيتها.
ويتسنّى لمعدّي هذه الأشرطة القصيرة جداً استخدام مقتطفات صوتية من فيديوهات على "يوتيوب"، ما يسهّل إنتاج بعض الفيديوهات التي قد تلقى انتشاراً واسعاً، مثل تلك التي يتمّ فيها التعليق على محتويات أخرى نشرت على "يوتيوب" أو تطبيق وصفة ما.
ومن شأن خاصيات أخرى جديدة أن تسهّل وتعزّز مشاهدة أشرطة من هذا النوع تحصد أصلاً أكثر من 6,5 مليون مشاهدة يومية، وفق "يوتيوب".
وأعلنت المجموعة أيضاً في هذا السياق أن صندوقها لدعم منتجي الفيديوهات القصيرة المزوّد مئة مليون دولار لعامي 2021 و2022 والذي سبق أن اعتُمد في الهند والولايات المتحدة، "سيُطلق عمّا قريب في بقيّة بلدان العالم".
وفي حين يرى الخبراء أن تطوير "يوتيوب" لخدمة من هذا النوع يأتي رداً على النجاح الكبير لـ"تيك توك" التي تلقى رواجاً في أوساط الشباب، تؤكّد الشركة التابعة لـ"غوغل" من جهتها أنه تطوّر "طبيعي" لعرضها مردّه تحسّن تكنولوجيات الفيديو على الأجهزة المحمولة.
    

الأكثر قراءة اليوم

مقترح جديد لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل..مصادر: الفصائل تمهل الإحتلال حتى نهاية الأسبوع وإلا..؟!

الاعلام الحكومي بغزة يكشف تطورات جديدة حول المنحة القطرية والإعمار

قناة عبرية: العمادي حذر حماس من تدهور الأوضاع مجدداً في قطاع غزة

هجوم ياباني كبير على رياضيين "إسرائيليين" بسبب تصرفاتهم مع الأسرّة "المضادة للعلاقات الحميمة"

أول اجتماع بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين بعد قطيعة استمرت لسنوات

هل تعرض رئيس وزراء تونس للضرب داخل القصر الرئاسي ليلة اقالته؟

رئيس تونس يعلن عن مبلغ "تمت سرقته من الشعب" ويتحدث عن "460 شخصا نهبوا أموال الدولة"

الأخبار الرئيسية

الخليل : اصابة خطرة خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي

الصحة: لا وفيات و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة تعافٍ في فلسطين

العليا الاسرائيلية تجمّد قرار إخلاء ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح

مركز أبحاث الأمن القومي : حزب الله سيقصف إسرائيل بأكثر من ألف صاروخ يوميًا واحتلال مستوطنات بالشمال

صحة

جيروزاليم بوست: اجتماعات ميرتس مع مسؤولي السلطة الفلسطينية لا تعني محادثات سلام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية