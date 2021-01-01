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الخور: كارثة حقيقية في قطاع غزة وخسائر بعشرة ملايين دولار لعدم إدخال قطع غيار السيارات والاطارات

الخميس 29 يوليو 2021 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

ناشد رشدي الخور، رئيس جمعية قطع غيار السيارات والمعدات في قطاع غزة، بالضغط على الحكومة الاسرائيلية، من اجل إدخال قطع غيار السيارات والاطارات الموجودة في المخازن الإسرائيلية منذ ثلاثة أشهر، من اجل تفادي وقوع كارثة حقيقية في قطاع غزة ووقوع خسائر تقدر بعشرة ملايين دولار.

وقال الخور في تصريح صحفي: ان عدم إدخال قطع غيار السيارات والاطارات الموجودة في المخازن الإسرائيلية منذ ثلاثة أشهر، سيؤدي الى وقوع كارثة حقيقية في قطاع غزة، تتمثل بنقص قطع للسيارات مما يعرض المركبات والسلامة العامة للخطر.

وأوضح الخور ان هناك ابعاد أخرى لهذه الكارثة تتمثل في دفع التجار لغرامات الارضيات وزيادة تكاليف الاستيراد مما يؤدي الى اغلاق عشرات المحلات لأبوابها وتسريح مئات العمال مما ينذر بوقوع خسائر تقدر بعشرة ملايين دولار مما سيؤدي الى كارثة اقتصادية.

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