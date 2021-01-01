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الخليل: تشييع جثمان الطفل محمد العلامي الى مثواه الأخير وسط اندلاع مواجهات

الخميس 29 يوليو 2021 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: تشييع جثمان الطفل محمد العلامي الى مثواه الأخير وسط اندلاع مواجهات



الخليل / سما /

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في بلدة بيت أمر شمال الخليل، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل محمد مؤيد بهجت أبو سارة العلامي (11 عاما) الى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الأهلي في الخليل، وصولا الى منزل عائلته التي ألقت نظرة الوداع عليه، ثم حمل على الأكتاف نحو مسجد البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء.

واندلعت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل البلدة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما ادى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

#الخليل #الشهيد محمد العلامي #محمد العلامي

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