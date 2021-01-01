  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كيليان مبابي يدمر أحلام ريال مدريد بالتعاقد معه

الخميس 29 يوليو 2021 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيليان مبابي يدمر أحلام ريال مدريد بالتعاقد معه



وكالات / سما /

دمر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أحلام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، بعد الإعلان عن رغبته في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ناديه الباريسي.

ويعتبر كيليان مبابي هو أهم أهداف ريال مدريد منذ عدة سنوات، حيث يحاول النادي بشتى الطرق إقناع إدارة باريس سان جيرمان بالسماح للنجم الفرنسي بالانتقال للعب في صفوف المرينجي.

وبالرغم من تلميحات كيليان مبابي المستمرة لرغبته الشديدة في اللعب بقميص النادي الملكي، إلا أن تصريحه الأخير يثبت عكس ذلك تماماً، حيث يرغب اللاعب في التتويج بدوري الابطال مع باريس، ليدمر بذلك حلم المرينجي بالتعاقد معه هذا الصيف على أقل تقدير.

وخلال مقابلة مع مجلة النادي الرسمية، عبر كيليان مبابي عن رغبته في التتويج بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان، حيث تواجد مبابي مع نيمار، وكان النجم الفرنسي يسأل زميله البرازيلي عن أحلامه المستقبلية، والعكس صحيح.

في البداية، سأل كيليان مبابي زميله نيمار عن الحلم الأكبر الذي يراوده كلاعب بعد كم النجاحات التي حققها، ورد النجم البرازيلي قائلاً “حلمي الأكبر هو التتويج بدوري الأبطال مع باريس، والفوز بكأس العالم مع البرازيل”.

وبعدها سأل نيمار صديقه مبابي نفس السؤال، ليرد قائلاً “حلمي الأكبر أيضاً هو الفوز بدوري الأبطال مع باريس، وسيكون من الرائع أيضاً أن أفوز بكأس العالم مرة أخرى مع منتخب بلادي”.

#مبابي #كيليان مبابي #ريال مدريد #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام الحكومي بغزة يكشف تطورات جديدة حول المنحة القطرية والإعمار

قناة عبرية: العمادي حذر حماس من تدهور الأوضاع مجدداً في قطاع غزة

هجوم ياباني كبير على رياضيين "إسرائيليين" بسبب تصرفاتهم مع الأسرّة "المضادة للعلاقات الحميمة"

أول اجتماع بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين بعد قطيعة استمرت لسنوات

رئيس تونس يعلن عن مبلغ "تمت سرقته من الشعب" ويتحدث عن "460 شخصا نهبوا أموال الدولة"

MEE : رئيس وزراء تونس تعرض للضرب داخل القصر الرئاسي ليلة الانقلاب

المنسقة الانسانية "لين هاستينغر" تطالب بعودة السلطة الى غزة وانهاء الحصار وايقاف صواريخ حماس

الأخبار الرئيسية

الصحة: لا وفيات و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة تعافٍ في فلسطين

العليا الاسرائيلية تجمّد قرار إخلاء ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح

مركز أبحاث الأمن القومي : حزب الله سيقصف إسرائيل بأكثر من ألف صاروخ يوميًا واحتلال مستوطنات بالشمال

صحة

جيروزاليم بوست: اجتماعات ميرتس مع مسؤولي السلطة الفلسطينية لا تعني محادثات سلام

مقترح جديد لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل..مصادر: الفصائل تمهل الإحتلال حتى نهاية الأسبوع وإلا..؟!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية