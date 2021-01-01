كيليان مبابي يدمر أحلام ريال مدريد بالتعاقد معه

وكالات / سما /

دمر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أحلام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، بعد الإعلان عن رغبته في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ناديه الباريسي.

ويعتبر كيليان مبابي هو أهم أهداف ريال مدريد منذ عدة سنوات، حيث يحاول النادي بشتى الطرق إقناع إدارة باريس سان جيرمان بالسماح للنجم الفرنسي بالانتقال للعب في صفوف المرينجي.

وبالرغم من تلميحات كيليان مبابي المستمرة لرغبته الشديدة في اللعب بقميص النادي الملكي، إلا أن تصريحه الأخير يثبت عكس ذلك تماماً، حيث يرغب اللاعب في التتويج بدوري الابطال مع باريس، ليدمر بذلك حلم المرينجي بالتعاقد معه هذا الصيف على أقل تقدير.

وخلال مقابلة مع مجلة النادي الرسمية، عبر كيليان مبابي عن رغبته في التتويج بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان، حيث تواجد مبابي مع نيمار، وكان النجم الفرنسي يسأل زميله البرازيلي عن أحلامه المستقبلية، والعكس صحيح.

في البداية، سأل كيليان مبابي زميله نيمار عن الحلم الأكبر الذي يراوده كلاعب بعد كم النجاحات التي حققها، ورد النجم البرازيلي قائلاً “حلمي الأكبر هو التتويج بدوري الأبطال مع باريس، والفوز بكأس العالم مع البرازيل”.

وبعدها سأل نيمار صديقه مبابي نفس السؤال، ليرد قائلاً “حلمي الأكبر أيضاً هو الفوز بدوري الأبطال مع باريس، وسيكون من الرائع أيضاً أن أفوز بكأس العالم مرة أخرى مع منتخب بلادي”.