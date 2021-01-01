إصابة فنانة كويتية شهيرة وشقيقتها بكورونا رغم تلقي اللقاح

وكالات / سما /

أعلنت الفنانة الكويتية، هند البلوشي، إصابتها بفيروس كورونا رغم تلقيها اللقاح، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابة شقيقتها مرام البلوشي بالفيروس ذاته.

وقالت هند البلوشي عبر حساباتها على مواقع التواصل االاجتماعي، إنها أصيبت بفيروس كورونا منذ الأسبوع الماضي لكنها لم تكن تعلم بالإصابة خاصة وأنها كانت قد تلقت اللقاح، مشيرة إلى أن أعراض المرض ظهرت عليها بعد فترة من الإصابة، محذرة كل من خالطها خلال الفترة الماضية.

وكشفت البلوشي عن أنها كانت تصور الفترة الماضية عمل جديد، اشترطت فيه الشركة المنتجة أن يتلقى المشاركون بالعمل اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والتزام إجراءات الوقاية.

وأوضحت البلوشي أنها كانت تصطحب طفلها بالتصوير وأصيب الطفل بالفيروس وتعتقد هند أنها التقطت العدوى من طفلها.

وخلال الساعات الماضية، أعنلت الفنانة مرام البلوشي إصابتها بفيروس كورونا خالل الساعات الماضية وقالت عبر حسابها على انستغرام: "الحمد لله على كل شي.. أنا متطعمة وصابني بس الحمد لله قادرة اتنفس ومسيطرة على الحرارة ..ادعوا لي.. كورونا ما تخوفني".