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مفاجآت مدوية في بطولة القدم بأولمبياد طوكيو

الخميس 29 يوليو 2021 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجآت مدوية في بطولة القدم بأولمبياد طوكيو



وكالات / سما /

شهدت منافسات مرحلة المجموعات للعبة كرة القدم للرجال في أولمبياد "طوكيو 2020" عدة مفاجآت.

وتمثلت أبرز المفاجآت المدوية، بوجود منتخب مصر الأولمبي في الدور ربع النهائي, الذي سيواجه فيه البرازيل.

مصر أكبر المفاجآت

ويظل تأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي من أكبر المفاجآت بالنظر للسيناريو الذي صاحبه، إذ أن "الفراعنة" دخلوا مواجهة أستراليا في ختام دور المجموعات وهم يملكون نقطة يتيمة بالتعادل مع إسبانيا والخسارة أمام الأرجنتين.

ولكن استطاعت مصر الفوز على أستراليا (2-0) في الجولة الأخيرة لتتأهل كوصيفة عن المجموعة الثالثة بـ4 نقاط, خلف إسبانيا المتصدرة بـ5 نقاط، بفارق الأهداف عن الأرجنتين ثالثة الترتيب.

المنتخبات الإفريقية بشكل عام حققت نتائج مفاجئة بتأهل كوت ديفوار أيضا إلى جانب مصر للدور ربع النهائي، بينما لم يتأهل أوروبيا إلا إسبانيا، ومن آسيا تأهلت اليابان وكوريا الجنوبية.

ومن بين المفاجآت خروج منتخبات أوروبية ولاتينية كبرى، كفرنسا عن المجموعة الأولى, والأرجنتين وألمانيا من المجموعتين الثالثة والرابعة.

واستطاعت المكسيك التأهل كممثلة عن أمريكا الشمالية، بينما تعدّ البرازيل ممثلة أمريكا الجنوبية الوحيدة، فيما خطفت نيوزيلندا إحدى البطاقات في مفاجأة كبيرة.

أبرز الأرقام

يعدّ المنتخب الكوري الجنوبي صاحب أفضل هجوم في دور المجموعات بتسجيل 10 أهداف، بينما كان أقوى دفاع من نصيب مصر وإسبانيا وكوريا واليابان بتلقي هدف وحيد.

أما أكبر انتصار, فحققته كوريا الجنوبية في ختام دور المجموعات جاء بسداسية نظيفة على هندوراس، بينما شهدت الجولة الثانية أكثر لقاء به أهداف بفوز فرنسا اليتيم (4-3) على جنوب إفريقيا.

في المقابل, فإن أبرز المفاجآت كانت خسارتي فرنسا (1-4) و(0-4) من المكسيك واليابان على التوالي، وسقوط الأرجنتين ضد أستراليا في الجولة الأولى (0-2).

وعلى صعيد الهدافين, فإن النجم البرازيلي ريتشارلسون لاعب إيفرتون الإنجليزي يتصدر الترتيب برصيد 5 أهداف بواقع 3 أهداف "هاتريك" ضد ألمانيا في الفوز (4-2) بالجولة الأولى, وثنائية في الانتصار (3-1) على السعودية بالجولة الثالثة.

وودّعت ألمانيا حاملة فضية كرة القدم بأولمبياد "ريو دي جانيرو" 2016, من الدور الأول في أولمبياد طوكيو، وذلك لأول مرة في مسيرتها بمنافسات كرة القدم بالدورات الأولمبية.

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