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العليا الاسرائيلية تجمّد قرار إخلاء ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح

الخميس 29 يوليو 2021 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
العليا الاسرائيلية تجمّد قرار إخلاء ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بتجميد إخلاء ثلاث عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقال المحامي سامي ارشيد إنه بناءً على "طلب محامي عائلات الشيخ جراح المحامي سامي ارشيد والمحامي حسني ابو حسين" أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً لتجميد إخلاء العائلات الثلاث " الدجاني وحماد والداهودي" والذي كان المفروض أن يدخل قرار إخلائهم حيز التنفيذ ابتداءً من يوم 1/8/2021.

ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم المحامون بطلب لتجميد الاخلاء حتى نهاية الإجراءات بطلب الاستئناف باسم العائلات الثلاث والمنظور فيه أمام المحكمة العليا "الإسرائيلية".

يذكر أن الجلسة ما زالت قائمة في العليا بتاريخ 2/8/2021 الساعة 11.30 صباحاً للنظر بطلبات استئناف باسم عائلة الكرد.

#الشيخ جراح اسرائيل #احلاء عائلات الشيخ جراح #الشيخ جراح القدس

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