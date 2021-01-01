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أعراض غير واضحة للنوبة القلبية

الخميس 29 يوليو 2021 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعراض غير واضحة للنوبة القلبية



وكالات / سما /

كشف الطبيب، مقدم البنامج الصحي التلفزيوني، ألكسندر مياسنيكوف، في بث قناة "روسيا 1" أعراض تدل على احتمال إصابة الشخص بنوبة قلبية.

وقال الطبيب إن أكثر أعراض هذه الحالة الخطيرة شيوعا هي ألم في الصدر (خلف عظم القص) وضيق التنفس وزيادة التعرق والضعف. وبالإضافة إلى الأعراض الرئيسية هذه توجد هناك علامات غير مرتبطة بأمراض القلب بشكل مباشر، وبينها ألم في الرقبة أو الكتف أو الفك، والتشوش في الكلام، والانتفاخ والحموضة المعوية. أضاف أن الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلات مماثلة لكن هذا ليس دائما سببا لاستدعاء سيارة إسعاف.

وأوضح: "هذا الألم وضيق التنفس وتلك الأعراض الصريحة والضمنية تتطلب شيئا واحدا. فيجب أن نعرف من يصابون به... إذا ذهبت إلى الطبيب فإن معدل الوفيات لديك يتراوح بين 3 إلى 6%. وإذا لم تقم بذلك في وقته فيبلغ معدل الوفيات لديك 33%. لذلك عليك أن تعرف مخاطر تعرضك لنوبة قلبية".

وأشار الطبيب أيضا إلى أن عوامل الخطر الرئيسية هي العمر (الرجال فوق 45 والنساء فوق 50) والوراثة المرتبطة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية المبكرة والتدخين وزيادة الكوليسترول منخفض الكثافة وانخفاض نسبة الكوليسترول عالي الكثافة وزيادة نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وكذلك قلة النشاط الرياضي والبدانة. بالإضافة إلى ذلك حتى عدم تناول جرعات صغيرة من الكحول بانتظام (350 غراما من البيرة أو 150 غراما من النبيذ أو 40 غراما من المشروبات القوية) يمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بنوبة قلبية. وتوصل الطبيب إلى استنتاج مفاده أن الأشخاص الذين تم تشخيص عدة عوامل لديهم في وقت واحد وليس واحدا منها، يواجهون الخطر الأكبر.

وتدل معلومات منظمة الصحة العالمية على أن أكثر من 17,5 مليون شخص يموتون سنويا بسبب أمراض القلب. ويرى الأطباء في الوقت ذاته أن نحو 80% من السكتات الدماغية والنوبات القلبية المبكرة يمكن الوقاية منها.

#النوبة القلبية #أعراض #الطبيب #الصحة

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