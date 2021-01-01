ريال مدريد يضع شرطاً وحيداً للسماح بعودة أوديجارد لآرسنال

وكالات / سما /

ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق بشبكة “سكاي سبورتس” بأن ريال مدريد قد وضع شرطاً وحيداً للسماح بعودة النرويجي مارتن أوديجارد لصفوف آرسنال الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ولعب الدولي النرويجي الشاب مارتن أوديجارد ابن 22 عاماً لفريق آرسنال في الموسم الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، قبل عودته للمرينجي مجدداً هذا الصيف.

وأشار فابريزيو رومانو من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن آرسنال هدفه الأساسي هو استعادة مارتن أوديجارد مجدداً.

وأضاف الصحفي أن موقف آرسنال واضح فيما يتعلق بمارتن أوديجارد، حيث يعتبر دائماً الهدف الرئيسي في مركز صناعة اللعب، بالرغم من أن الصفقة تبدو معقدة بعض الشيء.

وأوضح فابريزيو رومانو أن في حالة السماح لإوديجارد بالعودة مجدداً إلى آرسنال، فإن شرط ريال مدريد الوحيد هو بيع الشاب النرويجي بشكلٍ نهائي للفريق اللندني.

الجدير بالذكر أن الشاب مارتن أوديجارد عقده سينتهي مع فريقه الحالي ريال مدريد صيف عام 2023.