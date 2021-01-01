بوجبا يبلغ زملائه في مانشستر يونايتد بقرار رحيله

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ّذا صن” البريطانية أن بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد حسم قراره النهائي بخصوص مستقبله في الموسم القادم والنادي الذي سوف يمثله.

وينتهي عقد بول بوجبا مع مانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم القادم، وفي حال لم يوافق على عرض تجديد العقد، فإن النادي سيرحب ببيعه هذا الصيف لتجنب رحيله مجاناً في صيف 2022.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن بول بوجبا أبلغ زملائه في الفريق أنه قرر مغادرة النادي، وينتظر فقط إنهاء مفاوضاته مع إدارة مانشستر يونايتد فيما يتعلق بتجديد العقد.

وأضاف التقرير أنه في حال قرر بول بوجبا عدم تجديد العقد بالفعل، فإن وجهته ستكون إلى باريس سان جيرمان بنسبة كبيرة، وذلك في ظل اهتمام النادي الباريسي بالحصول على خدماته.

ويحتاج مانشستر يونايتد لبيع بول بوجبا في الصيف الحالي إن وصلت مفاوضات تجديد العقد لطريق مسدود، من أجل تعويض جزء من الأموال التي دفعها النادي للتعاقد مع جادون سانشو ورافاييل فاران.