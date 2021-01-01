غزة هاشم يصعد لدوري الدرجة الأولى لكرة السلة بالأردن

عمان / سما /

صعد فريق غزة هاشم إلى دوري الدرجة الأولى الأردني لكرة السلة، عقب فوزه في المباراة النهائية لدوري الدرجة الثانية، نادي دير ابو سعيد.

ونجح فريق" غزة هاشم" بالصعود للدرجة الأولى، بعدما حقق 7 انتصارات متتالية في الدوري، وبدون أي خسارة.

ويحسب هذا الانجاز الفلسطيني والجديد، لقيادة المخيم والممثلة بالقيادة الفنية للفريق بقيادة الكابتن خضر العبسي، ومساعده الكابتن أسامة الجوهري.

ويعتبر نادي غزة هاشم من الاندية العريقة التي ثابرت من اجل النهوض بالقطاع الشبابي رغم المعوقات الكثيرة ، ونجح خلال الـ " 45 " سنة الماضية بتنشيط الجوانب الثقافية والاجتماعية والرياضية، وتفعيل العمل التطوعي لدى المجتمع، وشكل فرقا رياضية لها حضور في الساحة الرياضية، وتأسس النادي عام 1968 بمحافظة جرش لخدمة ابناء مخيم جرش والذي يقارب عدد سكانه حاليا 30 الف نسمة، ويشكل النادي بمرافقه ونشاطاته متنفسا لشباب المخيم وفتيانه لتفريغ الطاقات الرياضية والثقافية والاجتماعية والعناية برجال الغد.