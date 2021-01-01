بالأسماء.. جهاز فني جديد لخدمات البريج

الوسطى / سما /

كشف نادي خدمات البريج, عن الجهاز الفني الجديد للفريق، استعدادا للجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى.

وأكدت إدارة خدمات البريج تعيين عواد خطاب مديرا فنيا خلفا للمستقيل أيوب أبو زاهر, فيما سيعاونه حازم قفة.

كما سيكون عبد الكريم عيسى مديرا إداريا, وعبد الله عبد العال مدربا للحراس, ومحمد خلف مسؤولا للعهدة.

وسيقود خطاب فريق خدمات البريج بدءا من الجولة القادمة، التي يلتقي فيها الفريق مع خدمات خانيونس الأحد المقبل على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

يشار إلى أن خدمات البريج يحتل المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين و8 هزائم.