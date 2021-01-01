الشعبية تطالب بالتصدي لانتهاكات الاحتلال بحق المؤسسات الأهلية

غزة / سما /

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالتصدي للانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال بحق المؤسسات الأهلية الفلسطينية الفاعلة.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن استمرار قوات الاحتلال بمداهمة المؤسسات الأهلية والتخريب والسطو على محتوياتها واعتقال القائمين عليها في مناطق تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، يتطلب تحركًا فاعلاً وموقفًا حاسمًا وتصديًا من قِبل السلطة ضد هذه الاعتداءات.

ودعت الجبهة مختلف المؤسسات الوطنية والهيئات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بلجم السياسة العدوانية التي تضاعفت وتكثفت في الفترة الأخيرة ضد المؤسسات، للحيلولة دون القيام بدورها الوطني والمجتمعي في خدمة القطاعات الشعبية التي تستهدفها.