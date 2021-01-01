  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: جلسات مجلس الأمن لا تشكل رادعا امام استمرار جرائم الاحتلال

الخميس 29 يوليو 2021 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الجلسات التي يعقدها مجلس الأمن الدولي، لا تشكل رادعا أمام استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن صمت المجتمع الدولي على جرائم الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية، أو عدم تنفيذ القرارات الأممية، يشجع الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم، إن لم يكن تواطؤا معها وتغطية عليها.

وأكدت ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال، والخروج من دائرة الإسهاب في تشخيص الحالة وإطلاق المطالبات والمناشدات للاحتلال لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي، وإجباره على الالتزام الفوري بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

وشددت على ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب والتمرد على القانون الدولي، وأن تبدأ الجنائية الدولية تحقيقاتها فورا بانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا.

وذكرت أن عبارة "الاستخدام المفرط للقوة" لا تعبر عن حقيقة جرائم الاحتلال والمستوطنين،  ولا تستطيع وصف حجم الوحشية في استهداف المواطنين الفلسطينيين، خاصة وأن جميع التقارير والصور والمقاطع المصورة التي صدرت وتصدر عن عديد الجهات والمنظمات المختصة بما فيها الإسرائيلية، والتي توثق تفاصيل تلك الجرائم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الشهداء لم يشكلوا أي خطر على حياة جنود الاحتلال، بما يسقط أي مبرر لاستخدام القوة واطلاق الرصاص الحي.

وأدانت الخارجية جرائم الاعدامات الميدانية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين، وكان آخرها قتل الشهيد الشاب شادي سليم (41 عاما) على مفرق بيتا جنوب نابلس، والشهيد الطفل محمد العلامي (11 عاما).

واعتبرت أن هاتين الجريمتين دليل آخر على أن التعليمات التي يصدرها المستوى السياسي لقواته تسهل على عناصرها عملية إطلاق النار، وتتعامل مع أبناء شعبنا كأهداف للرماية في ميدان للتدريب، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها.

#وزارة الخارجية #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام الحكومي بغزة يكشف تطورات جديدة حول المنحة القطرية والإعمار

قناة عبرية: العمادي حذر حماس من تدهور الأوضاع مجدداً في قطاع غزة

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة

هجوم ياباني كبير على رياضيين "إسرائيليين" بسبب تصرفاتهم مع الأسرّة "المضادة للعلاقات الحميمة"

أول اجتماع بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين بعد قطيعة استمرت لسنوات

رئيس تونس يعلن عن مبلغ "تمت سرقته من الشعب" ويتحدث عن "460 شخصا نهبوا أموال الدولة"

المنسقة الانسانية "لين هاستينغر" تطالب بعودة السلطة الى غزة وانهاء الحصار وايقاف صواريخ حماس

الأخبار الرئيسية

الصحة: لا وفيات و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة تعافٍ في فلسطين

العليا الاسرائيلية تجمّد قرار إخلاء ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح

مركز أبحاث الأمن القومي : حزب الله سيقصف إسرائيل بأكثر من ألف صاروخ يوميًا واحتلال مستوطنات بالشمال

صحة

جيروزاليم بوست: اجتماعات ميرتس مع مسؤولي السلطة الفلسطينية لا تعني محادثات سلام

مقترح جديد لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل..مصادر: الفصائل تمهل الإحتلال حتى نهاية الأسبوع وإلا..؟!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية