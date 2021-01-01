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تحديد موعد زيارة لابيد إلى المغرب

الخميس 29 يوليو 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد زيارة لابيد إلى المغرب



القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، أنه سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى المغرب يومي 11 و12 أغسطس المقبل، لافتتاح مكتب الاتصال وإجراء محادثات مع مسؤولين مغاربة.

وقال لابيد، خلال اجتماع لكتلة حزب "يش عتيد" في الكنيست، إن الرحلة التاريخية ستتم بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الرباط وتل أبيب في وقت لاحق من أغسطس، وأضاف أنه بعد رحلته إلى المغرب، سيزور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إسرائيل لافتتاح بعثات مغربية.

بدوره، قال المتحدث باسم لابيد لـ"تايمز أوف إسرائيل" إن زيارة لابيد ستكون الأولى لوزير خارجية إسرائيلي للمغرب، لكن تفاصيل الرحلة غير نهائية بعد.

وكان المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيتس، قام بزيارة إلى المملكة المغربية قبل أسبوعين وسلم دعوة خطية من لابيد خلال اجتماعه مع بوريطة.

وشدد لابيد في رسالته على أن إعادة العلاقات بين إسرائيل والمغرب كانت خطوة تاريخية. كما أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن رغبته في إحراز تقدم في التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والتكنولوجيا والثقافة والسياحة.

وقال لابيد في بيان، إن الدعوة تظهر أن إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات مباشرة بين البلدين ومواطنيهما هي "أولوية قصوى" لإسرائيل.

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