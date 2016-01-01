الكويتي الفيحان يصعد لنهائي الأطباق من الحفرة في أولومبياد طوكيو

طوكيو/سما/

تأهل الكويتي عبد الرحمن الفيحان إلى نهائي الأطباق من الحفرة في منافسات الرماية بأولمبياد طوكيو اليوم الخميس.

وتصدر التشيكي يري ليبتاك التصفيات بعد تحقيق 124 من 125 طبقا ليبلغ النهائي مباشرة.

ونجح الفيحان في تحقيق 123 من 125 طبقا ليصعد مع تسعة رماة آخرين إلى جولة إضافية لتحديد المتأهلين إلى النهائي.

وتأهل الفيحان والبريطاني ماثيو هولي والصيني يو هايتشنغ والتشيكي ديفيد كوستليتسكي والمكسيكي خورخي دياز إلى النهائي في وقت لاحق من اليوم.

وكان الكويتي عبد الله الرشيدي قد فاز ببرونزية أطباق الاسكيت يوم الاثنين الماضي.

من هو عبد الرحمن الفيحان ؟

عبد الرحمن الفيحان (من مواليد 24 يونيو 1986) هو رامي الكويت شارك في منافسات الرماية للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016. شارك ضمن فريق الرياضيين الأولمبيين المستقلين.

المسيرة الرياضية

في يناير 2016 فاز بميدالية ذهبية وحصة أولمبية بينما كان ينافس تحت راية الاتحاد الدولي للرماية في تصفيات التأهل الآسيوية 2016 في نيودلهي، الهند. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد فرضت تعليقًا على اللجنة الأولمبية الكويتية في أكتوبر 2015 نتيجة للتشريع الذي قدمته الحكومة الكويتية والذي كان من الممكن أن يؤثر على استقلالية المنظمات الرياضية في البلاد.