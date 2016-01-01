  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الكويتي الفيحان يصعد لنهائي الأطباق من الحفرة في أولومبياد طوكيو

الخميس 29 يوليو 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويتي الفيحان يصعد لنهائي الأطباق من الحفرة في أولومبياد طوكيو



طوكيو/سما/

تأهل الكويتي عبد الرحمن الفيحان إلى نهائي الأطباق من الحفرة في منافسات الرماية بأولمبياد طوكيو اليوم الخميس.

وتصدر التشيكي يري ليبتاك التصفيات بعد تحقيق 124 من 125 طبقا ليبلغ النهائي مباشرة.

ونجح الفيحان في تحقيق 123 من 125 طبقا ليصعد مع تسعة رماة آخرين إلى جولة إضافية لتحديد المتأهلين إلى النهائي.

وتأهل الفيحان والبريطاني ماثيو هولي والصيني يو هايتشنغ والتشيكي ديفيد كوستليتسكي والمكسيكي خورخي دياز إلى النهائي في وقت لاحق من اليوم.

وكان الكويتي عبد الله الرشيدي قد فاز ببرونزية أطباق الاسكيت يوم الاثنين الماضي.

من هو عبد الرحمن الفيحان ؟

عبد الرحمن الفيحان (من مواليد 24 يونيو 1986) هو رامي الكويت شارك في منافسات الرماية للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016. شارك ضمن فريق الرياضيين الأولمبيين المستقلين.

المسيرة الرياضية
في يناير 2016 فاز بميدالية ذهبية وحصة أولمبية بينما كان ينافس تحت راية الاتحاد الدولي للرماية في تصفيات التأهل الآسيوية 2016 في نيودلهي، الهند. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد فرضت تعليقًا على اللجنة الأولمبية الكويتية في أكتوبر 2015 نتيجة للتشريع الذي قدمته الحكومة الكويتية والذي كان من الممكن أن يؤثر على استقلالية المنظمات الرياضية في البلاد.

#عبد الرحمن الفيحان #الكويت #اولومبياد طوكيو #نهائي الأطباق من الحفرة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: العمادي حذر حماس من تدهور الأوضاع مجدداً في قطاع غزة

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة

هجوم ياباني كبير على رياضيين "إسرائيليين" بسبب تصرفاتهم مع الأسرّة "المضادة للعلاقات الحميمة"

أول اجتماع بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين بعد قطيعة استمرت لسنوات

مصر تعلن "الاستنفار" بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل

رئيس تونس يعلن عن مبلغ "تمت سرقته من الشعب" ويتحدث عن "460 شخصا نهبوا أموال الدولة"

المنسقة الانسانية "لين هاستينغر" تطالب بعودة السلطة الى غزة وانهاء الحصار وايقاف صواريخ حماس

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

صحة

جيروزاليم بوست: اجتماعات ميرتس مع مسؤولي السلطة الفلسطينية لا تعني محادثات سلام

مقترح جديد لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل..مصادر: الفصائل تمهل الإحتلال حتى نهاية الأسبوع وإلا..؟!

واشنط

واشنطن: قلقون من تقييد السُلطة الفلسطينية لحرية التعبير و سندعو "بقوة" لإعادة الجنود الأسرى لدى حماس

الاعلام الحكومي بغزة يكشف تطورات جديدة حول المنحة القطرية والإعمار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية