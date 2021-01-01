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حماس: استشهاد الطفل العلامي جريمة حرب مكتملة الأركان

الخميس 29 يوليو 2021 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: استشهاد الطفل العلامي جريمة حرب مكتملة الأركان



غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الخميس، حادثة استشهاد الطفل محمد العلامي (12 عامًا) برصاص الاحتلال مساء أمس في بلدة بيت أمر بالخليل، جريمة حرب مكتملة الأركان.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي، إن هذه الجريمة تؤكد من جديد عدالة مطالب شعبنا بمحاكمة قادة جيش الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية.

وأضاف أن “إصرار جيش الاحتلال على تكرار جرائمه بحق أطفال شعبنا، يعكس شعوره الدائم بأنه فوق القانون الدولي ويتصرف بمنطق البلطجة”.

وتابع “جرائم الاحتلال ضد أهلنا في الضفة الغربية لن يوقفها إلا تصعيد المقاومة الشاملة”.

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