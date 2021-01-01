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فيديو مؤثر لوالد الشهيد محمد العلامي وهو يتحدث بحرقة عن طفله

الخميس 29 يوليو 2021 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو مؤثر لوالد الشهيد محمد العلامي وهو يتحدث بحرقة عن طفله



الخليل/سما/

انتشر مقطع فيديو مؤلم، لوالد الطفل محمد العلامي ، وهو يتحدث بحرقة عن طفله الذي فقده، قائلًا “خطفوه من جوا قلبي.. أنا اللي متت كمان مش بس محمد”.

وفي وقت سابق من مساء يوم الأربعاء  استشهد الطفل محمد مؤيد بهجت أبو سارة العلامي (11 عاما)،متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وكان الطفل العلامي أصيب بجروح بالغة الخطورة في صدره، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المركبة التي كان بداخلها ويقودها والده، في منطقة "أبو طوق" على مدخل البلدة، نقل إثرها إلى المستشفى الأهلي في الخليل، حيث أعلن عن استشهاده.

وفي وقت سابق، افادت وزارة الصحة بوصول إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر إلى مشفى الأهلي في الخليل، من بلدة بيت أمر شمالًا.

وقال الناشط يوسف أبو ماريا إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبة المواطن مؤيد العلامي أثناء عبورها مدخل بلدة بيت أمر، ما أسفر عن إصابته ونجله محمد (13عامًا) بجروحٍ خطيرة.

وبين أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المركبة من مسافة صفر بزعم محاولته تنفيذ عملية دعس، بالرغم من تجمع جنود الاحتلال داخل الغرف الإسمنتية

وأفاد مدير مشفى الأهلي يوسف التكروري، بأن الأطباء في مشفى الأهلي بالخليل تمكنوا من إنعاش قلب الطفل عقب إصابته بالرصاص الحي في الصدر، ووصف إصابته بالخطيرة.

#الشهيد محمد العلامي #الخليل #الاحتلال #بيت أمر

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