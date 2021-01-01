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كورونا في اسرائيل: 2165 إصابة جديدة والحالات الخطيرة تواصل الارتفاع

الخميس 29 يوليو 2021 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا في اسرائيل: 2165 إصابة جديدة والحالات الخطيرة تواصل الارتفاع



القدس المحتلة / سما /

​شخصت 2165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في اسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تواصل الحالات الخطيرة بالارتفاع في مؤشر لاستمرار الدالة التصاعدية للحالة الوبائية، بحسب تقرير لـ"مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على كورونا"، اليوم الخميس.

وتأتي هذه المعطيات مع دخول تقييدات كورونا ضمن تعليمات الشارة الخضراء حيز التنفيذ، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس، وكذلك التوصية بإعطاء جرعة التطعيم الثالثة بغية التقليل من انتقال العدوى والإصابة بالفيروس.

وفي ظل هذه المعطيات، وسعت وزارة الصحة فحوصات كورونا، وأمس الأربعاء، وتم أخذ نحو 98 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، إذ أظهرت النتائج بأن 2.24% منها موجبة، فيما أظهر مُعامل تناقل العدوى (R) ارتفاعا وتوقف عند 1.33.

وأظهرت الإحصاءات الارتفاع المتواصل بالحالات الخطيرة، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 159 مصابا بحالة خطيرة، مع استمرار الدالة التصاعدية للحالة الوبائية.

وعادت حملات التطعيم مجددا، حيث تلقى، أمس الأربعاء، أكثر من 3 آلاف الشخص التطعيم بالجرعة الأولى، بينما حصل 11 ألفا على الجرعة الثانية، علما أن 5.8 مليونا حصلوا على الجرعتين.

وذكر تقرير مركز المعلومات أن عدد الإصابات الصعبة يعكس الدالة التصاعدية للحالة الوبائية والارتفاع المتواصل بانتشار العدوى والإصابة، بدون أي علاقة لعدد الفحوصات والعينات المخبرية لاكتشاف كورونا والتي تؤخذ يوميا.

وأوضح التقرير أن مُعامل تناقل العدوى (R) لا يزال مرتفعا، ويعكس مضاعفة عدد الذين تم تشخيصهم وإصابتهم بالفيروس، علما أنه يتم مضاعفة عدد الإصابات كل 10 أيام.

ورجح التقرير أنه دون توسيع دائرة التطعيم، ودون فرض إجراءات مشددة وتقييدات للحد من تفشي الفيروس ومحاصرته، فإن الحالات التي ستشخص ستتضاعف.

وستواصل الإصابات الخطيرة الارتفاع، كما أن الحالة الوبائية ستكون صعبة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخلق حالة اكتظاظا بالعيادات والمستشفيات بسبب إصابات كورونا، بحسب تقرير مركز المعلومات.

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