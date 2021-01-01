  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الخميس 29 يوليو 2021 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 50 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 797 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وقالت إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 116315 إصابة، والحالات النشطة 983 حالة، والمتعافين 114239 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1093 حالة وفاة والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 52 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 104653 شخصاً.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: العمادي حذر حماس من تدهور الأوضاع مجدداً في قطاع غزة

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة

هجوم ياباني كبير على رياضيين "إسرائيليين" بسبب تصرفاتهم مع الأسرّة "المضادة للعلاقات الحميمة"

أول اجتماع بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين بعد قطيعة استمرت لسنوات

مصر تعلن "الاستنفار" بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل

رئيس تونس يعلن عن مبلغ "تمت سرقته من الشعب" ويتحدث عن "460 شخصا نهبوا أموال الدولة"

المنسقة الانسانية "لين هاستينغر" تطالب بعودة السلطة الى غزة وانهاء الحصار وايقاف صواريخ حماس

الأخبار الرئيسية

صحة

جيروزاليم بوست: اجتماعات ميرتس مع مسؤولي السلطة الفلسطينية لا تعني محادثات سلام

مقترح جديد لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل..مصادر: الفصائل تمهل الإحتلال حتى نهاية الأسبوع وإلا..؟!

واشنط

واشنطن: قلقون من تقييد السُلطة الفلسطينية لحرية التعبير و سندعو "بقوة" لإعادة الجنود الأسرى لدى حماس

الاعلام الحكومي بغزة يكشف تطورات جديدة حول المنحة القطرية والإعمار

كيلة

وزيرة الصحة تعلن نتائج اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية