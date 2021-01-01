الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 50 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 797 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وقالت إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 116315 إصابة، والحالات النشطة 983 حالة، والمتعافين 114239 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1093 حالة وفاة والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 52 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 104653 شخصاً.