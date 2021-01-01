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رام الله: الاحتلال يقتحم مركز بيسان ويستولي على أجهزة حاسوب

الخميس 29 يوليو 2021 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مركز بيسان للبحوث والانماء في مدينة رام الله، واستولت على اجهزة حاسوب.

وأفادت مصادر اعلامية ، إن جنود الاحتلال اقتحموا المركز بعد أن حطموا بابه الرئيسي، وفتشوا مكاتب الموظفين وعبثوا بمحتوياتها وحطموا أبوابها، واستولوا على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم.

مركز بيسان مؤسسة أهلية تتخصص بإعداد ابحاث وتدخلات تنموية لصالح المجتمع، وترصد انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا.

يذكر ان قوات الاحتلال اقتحمت مؤخرا، مؤسستي لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي في مدينة البيرة، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، وألصق قراراً على مدخليهما بإغلاقهما لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

#الاحتلال

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