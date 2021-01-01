  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و204 آلاف وفاة و196 مليونا و713 ألف إصابة

الخميس 29 يوليو 2021 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: 4 ملايين و204 آلاف وفاة و196 مليونا و713 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 204 آلاف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 196 مليونا وما يقارب من 713 ألف اصابة، تعافى منهم 178 مليونا ونحو 125 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 659 ألف و109 إصابات جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,135 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,824 وفاة)، والبرازيل (1,366 وفاة)، وروسيا (798 وفاة)، والهند (641 وفاة)، وجنوب أفريقيا (520 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (84,534 إصابة)، والبرازيل (48,443 إصابة)، واندونيسيا (47,791 إصابة)، والهند (43,211 إصابة)، وإيران (33,817 إصابة).

ورغم تراجعها خلال الفترة الماضية، عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، ما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (628,098 وفاة)، والبرازيل (553,272 وفاة)، والهند (422,695 وفاة)، والمكسيك (239,616 وفاة)، والبيرو (196,138 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (35,487,490 إصابة)، والهند (31,528,114 إصابة)، والبرازيل (19,797,516 إصابة)، وروسيا (6,195,232 إصابة)، وفرنسا (6,054,049 إصابة).

#فيروس كورونا #كورونا #لقاح كورونا #وفيات كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: الاحتلال يضغط على الوسيط المصري ويرفض تقديم تسهيلات لقطاع غزة لهذا السبب

قناة عبرية: العمادي حذر حماس من تدهور الأوضاع مجدداً في قطاع غزة

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة

أول اجتماع بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين بعد قطيعة استمرت لسنوات

هجوم ياباني كبير على رياضيين "إسرائيليين" بسبب تصرفاتهم مع الأسرّة "المضادة للعلاقات الحميمة"

مصر تعلن "الاستنفار" بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل

المنسقة الانسانية "لين هاستينغر" تطالب بعودة السلطة الى غزة وانهاء الحصار وايقاف صواريخ حماس

الأخبار الرئيسية

صحة

جيروزاليم بوست: اجتماعات ميرتس مع مسؤولي السلطة الفلسطينية لا تعني محادثات سلام

مقترح جديد لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل..مصادر: الفصائل تمهل الإحتلال حتى نهاية الأسبوع وإلا..؟!

واشنط

واشنطن: قلقون من تقييد السُلطة الفلسطينية لحرية التعبير و سندعو "بقوة" لإعادة الجنود الأسرى لدى حماس

الاعلام الحكومي بغزة يكشف تطورات جديدة حول المنحة القطرية والإعمار

كيلة

وزيرة الصحة تعلن نتائج اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية