رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس، خبر استشهاد الطفل محمد العلامي من بلدة بيت أمر.

كما أبرزت الصحف تضامن وفد من رؤساء الكنائس مع أهالي الشيخ جراح، وإدانة مجلس الأمن الدولي اعتداءات الاحتلال على أبناء شعبنا وخاصة في القدس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "القدس":

- استشهاد الطفل محمد العلامي في بيت أمر وهدم وتجريف في الطور واخطارات شرق يطا ومواجهات واصابات واعتقالات بعدة مناطق

- وفد من رؤساء الكنائس يتضامن مع أهالي الشيخ جراح

- التفكجي: إسرائيل تنفذ عملية تطهير عرقي في بادية القدس والخان الأحمر والغور

- مجلس الأمن الدولي يدين اعتداءات الاحتلال على أبناء شعبنا وخاصة في القدس

- إقرار خطة لإقامة مشروع استيطاني جديد في الولجة

- ألف أكاديمي وفنان وسياسي عالمي يوقعون إعلان مبادئ يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد الطفل محمد العلامي داخل مركبة والده على مدخل بيت أمر واصابات في بيتا والاحتلال هدم اسطبلا للخيول في القدس وأخطر بهدم بئر وغرفة زراعية شرق يطا

- سياسات القتل الإسرائيلية.. هكذا أعدم جنود الاحتلال الشاب شادي سليم على مفرق بيتا

- اشتية خلال بحثه مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام التطورات السياسية: مطلوب من الرباعية مبادرة جدية لحل الصراع

- ألف أكاديمي وفنان وسياسي عالمي يوقعون إعلان مبادئ يعتبر اسرائيل دولة فصل عنصري

- المندوبون في مجلس الأمن يدعون إسرائيل إلى وقف كافة الإجراءات أحادية الجانب

- يديعوت: رفض رياضيين عرب مواجهة اسرائيليين يكشف إفلاس التطبيع

* "الأيام":

- استشهاد طفل في بيت أمر ومواجهات وإصابات في بيتا ومخيم جنين

- هدم منشآت تجارية وزراعية في الطور وقلنديا

- مجلس الأمن يبحث انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه بحق الفلسطينيين

- تسريب منزل جديد في سلوان لمستوطنين وعائلة في بيت حنينا مهددة بإخلاء منزلها

- وفد من رؤساء الكنائس في القدس يتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح

- اشتية للمبعوث الأوروبي: مطلوب من "الرباعية" مبادرة جدية لحل النزاع

- تونس تترقب طرح خارطة طريق للمستقبل وتحقيق في تمويل "النهضة" وحزبين آخرين