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الإحصاء: الرقم القياسي العام لأسعار المنتج يسجل ارتفاعاً بنسبة 0.60% خلال حزيران الماضي

الخميس 29 يوليو 2021 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: الرقم القياسي العام لأسعار المنتج يسجل ارتفاعاً بنسبة 0.60% خلال حزيران الماضي



رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.60% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة مع شهر أيار 2021أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 98.50 خلال شهر حزيران 2021 مقارنة ﺒ 97.91 خلال شهر أيار 2021 (سنة الأساس 2019 = 100)، حسب بيان صحفي للجهاز المركزي للإحصاء.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.64%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 97.97 خلال شهر حزيران 2021 مقارنة ﺒ 97.34 خلال شهر أيار 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.19%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 103.46 خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بـ 103.26 خلال شهر أيار 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 5.94%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.34%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 2.33%، وأسعار صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث، صناعة الأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر بنسبة 2.01%، وأسعار صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بنسبة 1.93%، وأسعار صناعة المنسوجات بنسبة 0.66%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.65%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.60%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.48%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 2.83%، وأسعار صناعة الأحذية بمقدار 0.99%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 0.89%.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر حزيران 2021، حيث استقر الرقم القياسي على 98.55 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.05%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 0.31%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 5.20%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 2.26%، نتج هذا الانخفاض عن انخفاض أسعار بعض أصناف الحبوب، حيث بلغ متوسط سعر الشعير 93.88 شيقل/ 50 كغم، ومتوسط سعر العدس 232.32 شيقل/ 50 كغم، وأسعار معظم أصناف الخضروات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر البقدونس 2.76 شيقل/ كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 0.84 شيقل/ كغم، ومتوسط سعر البطيخ 0.64 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الشمام 1.17 شيقل/ كغم، ومتوسط سعر البامية 11.95 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الفقوس 1.49 شيقل/ كغم،  ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 1.60 شيقل/ كغم، ومتوسط سعر بصل جاف 1.08 شيقل/ كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار 1.27 شيقل/ كغم، ومتوسط سعر البطاطا 0.95 شيقل/ كغم، بينما ارتفع سعر البندورة بيوت بلاستيكية ليبلغ بالمتوسط 1.52 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الخيار بيوت بلاستيكية 1.84 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 1.68%، حيث بلغ متوسط سعر العنب 2.83 شيقل/ كغم، ومتوسط سعر التين 7.20 شيقل/ كغم، ومتوسط سعر التفاح 2.28 شيقل/ كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 1.48%، حيث بلغ متوسط سعر خاروف عساف 32.94 شيقل/ كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 33.94 شيقل/ كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 9.23 شيقل/ كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم صوص عمر يوم 2.93 شيقل/ كغم، في حين انخفض سعر البيض الطازج ليبلغ بالمتوسط 8.31 شيقل/ 2كغم.

#الإحصاء الفلسطيني #أسعار المنتج

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