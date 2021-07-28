السعودية: القبض على "متحرش أبها"

الرياض/سما/

أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، القبض على شخص تحرش بفتاة داخل مركز تجاري في مدينة أبها عاصمة محافظة عسير جنوبي المملكة، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الشخص المتحرش.

وقال الدباش إن المتهم ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها، في تصرف "يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة".

وبدا الجاني في المقطع يتتبع الفتاة إلى حمّام السيدات، ولم تتمكن من الهروب منه إلا بعد أن وجهت الكاميرا إلى وجهه وتصويره.



وفي حين أشار بعض المغردين إلى أن المتحرش من الجنسية اليمنية، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أنه مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.