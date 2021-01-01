مدينة إيطالية مشهورة بفن الجداريات تمنح فلسطين قطعة أرض

رام الله / سما /

تعبيرا عن تضامن مجلس بلديتها مع قضية الشعب الفلسطيني، خصصت مدينة إيللي الإيطالية في مقاطعة أبروتزو، الواقعة جنوب شرق العاصمة روما، قطعة أرض لفلسطين.

تم ذلك خلال زيارة عمل للمدينة قامت بها سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا، عبير عودة، بهدف تعزيز علاقات الصداقة الفلسطينية ـ الإيطالية، وعلى كافة الصعد الرسمية منها ومؤسسات المجتمع المدني، والتقت خلالها رئيس البلدية إنزو دي ناتالي وأعضاء المجلس البلدي.

ومدينة إيللي مشهورة عالميا بفن الجداريات أو فن الشوارع، ورسم على جدرانها العديد من فناني العالم المشهورين. وتسمى أيضا “بورجو أونيفيرسو” أو “قرية الكون”، وتستضيف هذا العام مهرجان فن الشوارع العالمي لمدة شهر تحت رعاية الرئاسة الإيطالية ووزارة الثقافة ومقاطعة أبروتزو .

وأطلعت عودة المجلس على تطورات الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي في فلسطين، وكذلك الانتهاكات اليومية التي ترتكبها دولة الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل، وعمليات الاستيطان المتصاعدة، وكذلك أعمال القتل والاعتقال والاقتحامات وتدنيس المقدسات.

ودعت المجلس كسلطة محلية متضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني، للضغط على الحكومة والبرلمان في روما للاعتراف بدولة فلسطين.

ووافق المجلس البلدي على مبدأ توأمة المدينة مع إحدى المدن الفلسطينية.

وقال رئيس البدلية، دي نتالي “من اليوم، يصبح جزء من أرضنا أراضي فلسطينية، هنا قطعة أرض صغيرة في إيللي مخصصة لفلسطين، أتمنى أن تكون رمزا للأمل وأن تكون فأل خير في العملية الطويلة والمتعبة لحل الصراعات الكبرى في الشرق الأوسط” .

وأثناء الزيارة شاهدت السفيرة العرض الفني للفنان الايطالي العالمي ريكاردو ماتلاكاس الذي قدم عرضا فنيا لصالح فلسطين كان بعنوان “احتلال جزء من أرض إيللي” وهو عنوان مجازي، حيث قال : “هذه الأرض أصبحت رسميا أرضا فلسطينية، وهو أداء يرمز إلى المطالبة بالأراضي التي انتزعت من فلسطين” .

وغرست عودة شجرة زيتون رمزا للسلام والأمل برفقة الفنان العالمي، وتم تخصيص جدار لتنفيذ رسومات جدارية من قبل فنانين فلسطينيين مستقبلا.

وشكرت السفيرة رئيس البلدية والفنان وكل القائمين على الفكرة، وقالت إن “الثقافة والفن قادران على شرح مأساة الشعب الفلسطيني وإظهار التضامن، لقد أدهشني أداء الفنان ماتلاكاس المليء بالحس الإنساني”. وشددت على “ضرورة النضال والكفاح حتى يتمكن الجميع من العيش في عالم أفضل وأكثر عدلا”.