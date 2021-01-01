  1. الرئيسية
  2. الصحة

الصحة العالمية: لا ننصح حاليا تلقي جرعات معززة من لقاحات كورونا

الخميس 29 يوليو 2021 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: لا ننصح حاليا تلقي جرعات معززة من لقاحات كورونا



وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها لا تنصح حاليا تلقي جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" بسبب انعدام بيانات كافية حول فعالية هذا الإجراء.

وقالت مديرة قسم التحصين في منظمة الصحة العالمية، كيت أوبرايان، خلال مؤتمر ردت خلاله على أسئلة الصحفيين، موضحة ما إذا توجد هناك حاجة إلى التطعيم بجرعات معززة من اللقاحات في ظل انتشار سلالة "دلتا" لفيروس كورونا: "أكدنا بوضوح أنه لا تتوفر حاليا معلومات كافية لتصدير نصيحة حول هذه المسألة".

وشددت أوبرايان على أن منظمة الصحة العالمية "لا تنصح تلقي جرعات معززة" من أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن هناك دراسات مكثفة تجري في الوقت الراهن حول استخدام الجرعات المعززة، وقالت: "نعرف أن بعض الدول بدأت أن تنصح تلقي الجرعات المعززة، ندعوها جميعا إلى الاعتماد على البيانات".

وازدادت المناقشات حول مدى ضرورة تلقي الجرعات المعززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا في ظل انتشار سلالات جديدة خاصة نسخة "دلتا" المكتشفة لأول مرة في الهند والتي تعتبر أكثر عدوى مرتين وأكثر خطورة مقارنة مع سابقاتها.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: الاحتلال يضغط على الوسيط المصري ويرفض تقديم تسهيلات لقطاع غزة لهذا السبب

قناة عبرية: العمادي حذر حماس من تدهور الأوضاع مجدداً في قطاع غزة

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة

أول اجتماع بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين بعد قطيعة استمرت لسنوات

مصر تعلن "الاستنفار" بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل

هجوم ياباني كبير على رياضيين "إسرائيليين" بسبب تصرفاتهم مع الأسرّة "المضادة للعلاقات الحميمة"

المنسقة الانسانية "لين هاستينغر" تطالب بعودة السلطة الى غزة وانهاء الحصار وايقاف صواريخ حماس

الأخبار الرئيسية

صحة

جيروزاليم بوست: اجتماعات ميرتس مع مسؤولي السلطة الفلسطينية لا تعني محادثات سلام

مقترح جديد لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل..مصادر: الفصائل تمهل الإحتلال حتى نهاية الأسبوع وإلا..؟!

واشنط

واشنطن: قلقون من تقييد السُلطة الفلسطينية لحرية التعبير و سندعو "بقوة" لإعادة الجنود الأسرى لدى حماس

الاعلام الحكومي بغزة يكشف تطورات جديدة حول المنحة القطرية والإعمار

كيلة

وزيرة الصحة تعلن نتائج اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية