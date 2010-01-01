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من هو الشاب المصري مصطفى قنديل الذي أشاد به نائب رئيس دولة الإمارات ؟

الخميس 29 يوليو 2021 06:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هو الشاب المصري مصطفى قنديل الذي أشاد به نائب رئيس دولة الإمارات ؟



أبوظبي/سما/

خطف الشاب المصري مصطفى قنديل الأنظار، الأربعاء، بعد أن أشاد به نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتأسيسه شركة من دبي، تجاوزت قيمتها مليار و500 مليون دولار، تم إدراجها، الأربعاء، عبر بورصة "ناسداك".


وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قال الشيخ محمد بن راشد: "مصطفى قنديل.. شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار، تم إدراجها اليوم عبر بورصة ناسداك".

وأضاف: "شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي، التي تعمل في الكثير من الدول. مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية".



وقنديل حاصل على شهادة بكالوريوس في هندسة الطاقة والبترول من الجامعة الأميركية بالقاهرة، عام 2014، وتشغل العديد من المناصب منذ ذلك الحين.


والشاب المصري هو شريك مؤسس في شركة "سويفل" منذ مارس 2017، كما أنه عضو المجلس الاستشاري في "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" منذ 30 يونيو 2021.

عمل مسؤولا عن افتتاح شركة "كريم" في أسواق جديدة بين عامي 2016 و2017، وتولى منصب مدير العمليات في شركة "Rocket Internet SE"  بين عامي 2015 و2016.

تولى أيضا منصب مدير تطوير المشاريع العالمية في الشركة ذاتها خلال عام 2014، ونائب الرئيس في "مؤسسة إيلاف" بين عامي 2013 و2014.

وعمل قنديل مساعد تدريس في الجامعة الأميركية بالقاهرة خلال عام 2014، كما كان متدربا في شركة "شلمبرجير" الألمانية خلال 2012، وشغل منصب قائد فريق جمع التبرعات في "جمعية رسالة للأعمال الخيرية" بين 2010 و2011.

كما صُنف ضمن قائمة "فوربس" للشباب العربي الأكثر تأثيرا عام 2018.



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مص

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