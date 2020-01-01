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ما حقيقة إهداء لاعب إيراني ميداليته لـ"إسرائيل" بالأولمبياد؟

الخميس 29 يوليو 2021 05:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة إهداء لاعب إيراني ميداليته لـ"إسرائيل" بالأولمبياد؟



وكالات/سما/

ذكرت تقارير صحفية، أن سعيد مولايي لاعب الجودو الإيراني السابق الذي يمثل منغوليا حاليا بأولمبياد طوكيو، قام بإهداء الميدالية الفضية التي أحرزها بعد خسارته في النهائي أمام الياباني تاكانوري ناغاسي، للكيان الصهيوني.


وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية قد زعمت أن "مولايي أعرب بعد تتويجه عن امتنانه للدعم الذي تلقاه من إسرائيل على مر السنين، قائلا: شكرا لإسرائيل على الطاقة الجيدة. هذه الميدالية مهداة أيضا إلى إسرائيل. آمل أن يكون الإسرائيليين سعداء بهذا الانتصار".


وأضافت الصحيفة أن "مولاي قال باللغة العبرية: "توداه" (شكرا)".


لكن سعيد مولايي لاعب الجودو الإيراني السابق، نفى ما تداولته الصحيفة الإسرائيلية، وقال ملايي في منشور على حسابه عبر "إنستغرام" إنه أهدى الميدالية فقط إلى عائلته وأصدقائه.


وكان سعيد مولايي قد ترك إيران بعد أن ادعى أن اتحاد الجودو الإيراني، أجبره على عدم خوض مباريات مع رياضيين من إسرائيل، ما أدى إلى إقصائه من بطولتين عالميتين.
وتسببت ادعاءات مولايي بإيقاف الاتحاد الإيراني للجودو لأربعة أعوام، وحرمان اللاعبين الإيرانيين من المشاركة في المباريات الدولية في هذه الرياضة.

#سعيد مولايي #لاعب الجودو الايراني #اولومبياد طوكيو 2020 #تايمز اوف اسرائيل

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