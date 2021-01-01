الإحتلال يفرج عن الصحفي طارق أبو زيد بعد 10 أشهر في الاعتقال

جنين/سما/

أفرجت قوات الاحتلال، الأربعاء، عن الأسير الصحفي طارق أبو زيد من مدينة جنين، بعد اعتقال استمر 10 أشهر.

وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، حكمًا بالسجن 10 أشهر بحق الصحفي أبو زيد بتهمة عمله الإعلامي والعمل مع قناة الأقصى الفضائية، وغرّمته 8 آلاف شيكل.



وكان أبو زيد تعرض للاعتقال من منزله في نابلس، حيث صادر الاحتلال حينها أجهزة الاتصالات والهواتف النقالة والحواسيب المحمولة، ونقله إلى مركز تحقيق بيتح تيكفا ومن ثم الجلمة، ومنه إلى سجن مجدو، حيث تم تأجيل محاكمته عدة مرات.

ويعتقل الاحتلال حتى الآن 25 صحافيًا، بينهم 10 صدرت أحكام فعلية بحقهم. فيما يعتقل 4 صحفيين إداريًا، منهم الصحفية بشرى الطويل.