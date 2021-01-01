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لجان المقاومة: قتل الطفل محمد العلامي جريمة إعدام مكتملة الأركان

الخميس 29 يوليو 2021 04:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: قتل الطفل محمد العلامي جريمة إعدام مكتملة الأركان



غزة/سما/

نعت لجان المقاومة الشعبي في فلسطين، الشهيد الطفل محمد مؤيد العلامي، الذي ارتقى إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، وإصابته في الرأس في بلدة بيت أمر شمال ‎الخليل.

واعتبرت اللجان في بيان صحفي أن اعدام الطفل "محمد العلامي" جريمة إعدام مكتملة الأركان والرد عليها لا يكون إلا بتوجيه كل البنادق صوب صدور ورؤوس الاحتلال.

وأضافت "عصابات العدو الصهيوني جيشا ومستوطنين يتعمدون قتل الأطفال لقتل الروح الوطنية لدى أبناء شعبنا ولكن هذه الجرائم الفاشية لن تكسر إرادة الجهاد والمقاومة في نفوس الثوار والأحرار والمقاومين من أبناء شعبنا في كل مكان من أرضنا المباركة".

وأكدت أن شعبنا سيواصل النضال والمقاومة والجهاد ولن يعدم الوسيلة للرد على جرائم المحتلين الغزاة مهما عظمت التضحيات.

#مؤيد العلامي #قوات الاحتلال #بيت أمر #الخليل #اعدام الطفل مؤيد العلامي #لجان المقاومة الشعبية

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