عشيقة سابقة لملك إسبانيا السابق تتهمه بالتحرش والتجسس

وكالات/سما/

رفعت عشيقة سابقة لملك إسبانيا السابق خوان كارلوس دعوى قضائية في محكمة بريطانية تتهمه بالتجسس عليها، في أحدث حلقة من الفضيحة المالية التي طالت الملك السابق.

وأكدت شركة العلاقات العامة التي تمثل كورينا لارسن، سيدة الأعمال الدنماركية - الألمانية التي كثيرا ما ارتبط اسمها بالملك كارلوس، أنها "طلبت من محكمة في لندن إصدار أمر إبعاد ضد خوان كارلوس والحصول على تعويض عن ضرر سببه تحرشه بها".

وينظر الادعاء السويسري في تحويل ملايين اليوروهات إلى خوان كارلوس من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

ولاحقا قام الملك الإسباني السابق بتحويل جزء من تلك الأموال إلى لارسن، التي يقال إنها تعيش في لندن، فيما يشتبه المحققون بأنها محاولة لإخفاء الأموال عن نظر السلطات.

ويبدو أن رفض لارسن إعادة الأموال إلى خوان كارلوس هو سبب عداوتهما الحالية معه.

وتنازل الملك كارلوس ( 83 عاما) عن العرش لنجله فيليبي السادس عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، تلطخت سمعته كزعيم للانتقال الديمقراطي في إسبانيا بعد ديكتاتورية الجنرال فرانشيسكو فرانكو، بسبب هذه الفضيحة وغيرها.