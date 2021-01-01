  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

عشيقة سابقة لملك إسبانيا السابق تتهمه بالتحرش والتجسس

الخميس 29 يوليو 2021 03:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشيقة سابقة لملك إسبانيا السابق تتهمه بالتحرش والتجسس



وكالات/سما/

رفعت عشيقة سابقة لملك إسبانيا السابق خوان كارلوس دعوى قضائية في محكمة بريطانية تتهمه بالتجسس عليها، في أحدث حلقة من الفضيحة المالية التي طالت الملك السابق.

وأكدت شركة العلاقات العامة التي تمثل كورينا لارسن، سيدة الأعمال الدنماركية - الألمانية التي كثيرا ما ارتبط اسمها بالملك كارلوس، أنها "طلبت من محكمة في لندن إصدار أمر إبعاد ضد خوان كارلوس والحصول على تعويض عن ضرر سببه تحرشه بها".

وينظر الادعاء السويسري في تحويل ملايين اليوروهات إلى خوان كارلوس من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

ولاحقا قام الملك الإسباني السابق بتحويل جزء من تلك الأموال إلى لارسن، التي يقال إنها تعيش في لندن، فيما يشتبه المحققون بأنها محاولة لإخفاء الأموال عن نظر السلطات.

 ويبدو أن رفض لارسن إعادة الأموال إلى خوان كارلوس هو سبب عداوتهما الحالية معه.

وتنازل الملك كارلوس ( 83 عاما) عن العرش لنجله فيليبي السادس عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، تلطخت سمعته كزعيم للانتقال الديمقراطي في إسبانيا بعد ديكتاتورية الجنرال فرانشيسكو فرانكو، بسبب هذه الفضيحة وغيرها.

#ملك اسبانيا #التحرش #التجسس

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: الاحتلال يضغط على الوسيط المصري ويرفض تقديم تسهيلات لقطاع غزة لهذا السبب

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة

تفاصيل عن السلاح الذي صد بواسطته الجيش السوري الغارة الإسرائيلية يوم 22 يوليو

أول اجتماع بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين بعد قطيعة استمرت لسنوات

صحيفة عبرية تكشف عن (8) أسباب تستبعد عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مصر تعلن "الاستنفار" بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل

المنسقة الانسانية "لين هاستينغر" تطالب بعودة السلطة الى غزة وانهاء الحصار وايقاف صواريخ حماس

الأخبار الرئيسية

واشنط

واشنطن: قلقون من تقييد السُلطة الفلسطينية لحرية التعبير و سندعو "بقوة" لإعادة الجنود الأسرى لدى حماس

الاعلام الحكومي بغزة يكشف تطورات جديدة حول المنحة القطرية والإعمار

كيلة

وزيرة الصحة تعلن نتائج اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي

قناة عبرية: العمادي حذر حماس من تدهور الأوضاع مجدداً في قطاع غزة

اســتـشـهاد الطفل محمد العلامي برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية