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بالفيديو: مدرب ألماني يصفع لاعبته بعنف في أولمبياد طوكيو..."البطلة تدافع والاتحاد يرد"

الخميس 29 يوليو 2021 01:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: مدرب ألماني يصفع لاعبته بعنف في أولمبياد طوكيو..."البطلة تدافع والاتحاد يرد"



طوكيو/سما/

ظهر مدرب لاعبة الجودو الألمانية، مارتينا تريدوس، وهو يمارس طقوسا غريبة لإعداد متدربته قبل مواجهتها للمجرية، صوفي إيزباش، في الدور الـ16 لمسابقة الجودو في أولمبياد طوكيو.

وظهر المدرب الألماني وهو يشد ويجر بقوة تريدوس من بدلتها الرياضية، قبل أن يوجه لها مجموعة من الصفعات لتذهب بعدها لخوض النزال.

وتدخل الاتحاد الدولي للجودو على الفور موجهاً "تحذيرا رسميا صارما" إلى المدرب في بيان رسمي اليوم الأربعاء، قال فيه: "الجودو رياضة تعليمية ولا يمكن التسامح مع مثل هذه التصرفات، والتي تتعارض مع المدونة الأخلاقية للجودو.


وأعادت تريدوس نشر الفيديو المثير عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، وقالت: "يبدو أن هذا لم يكن صعبا بما فيه الكفاية.. كنت أتمنى لو كان بإمكاني كتابة عنوان مختلف اليوم.. كما قلت سابقا، اخترت هذه الطقوس قبل المنافسة!.. مدربي يفعل ما أريده أن يفعله ليشعل حماسي!".

ويبدو أن هذه الطقوس الغريبة لم تساعد  تريدوس، حيث خسرت نزالها أمام البطلة المجرية وودعت المنافسات مبكرا.

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