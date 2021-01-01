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أرباح خيالية لشركة فيسبوك في النصف الثاني من 2021

الخميس 29 يوليو 2021 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرباح خيالية لشركة فيسبوك في النصف الثاني من 2021



وكالات/سما/

أعلنت مجموعة فيسبوك الأربعاء أنها ضاعفت أرباحها في الفصل الثاني من العام بدفع من الإيرادات الكبيرة للإعلانات الرقمية، لكنّها توقّعت أن يشهد نموّها تباطؤاً في الأشهر المقبلة.
وارتفعت الأرباح الصافية للمجموعة إلى 10,4 مليارات في الفصل الثاني من العام 2021، وبلغت إيراداتها 29 ملياراً، كما ارتفع عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي إلى 2,9 مليار شخص.
وقال مؤسّس فيسبوك ورئيسها مارك زاكربرغ خلال الإعلان عن النتائج المالية إنّ الأداء الفصلي كان “قوياً”، مشدّداً على أنّ المجموعة “تواصل مساعدة الشركات في تحقيق النمو والأشخاص في البقاء على تواصل”.

#شركة فيسبوك #ارباح شركة فيسبوك

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