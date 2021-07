تقنية جديدة تجعل أرشيفك في واتسآب لا يطاردك بعد الآن ؟

كشفت منصة التراسل الفوري المشفر "واتسآب" عن تقنية جديدة، لن تجعل أرشيفك القديم من الرسائل والوسائط والملفات يطاردك بعد الآن.

لفت تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن الكثير من مستخدمي "واتسآب" قد يصابون بالانزعاج، من فكرة عودة أرشيفهم القديم من المراسلات والملفات والوسائط إلى الحياة مرة أخرى من دون رغبتهم.

Archive on WhatsApp lets you organize your private messages and prioritize important conversations. Your Archived chats will now remain archived and muted but you can always change them back! pic.twitter.com/QbAY6iu81p