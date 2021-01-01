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اشتية يطالب بدور أوروبي لإعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الرباعية الدولية

الأربعاء 28 يوليو 2021 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطالب بدور أوروبي لإعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الرباعية الدولية



رام الله/سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز التطورات السياسية.

وأكد اشتية خلال لقائه كوبمانز، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي بفلسطين سفين كون فون بورغسدورف، انفتاح القيادة الفلسطينية على مسار جدي يملأ الفراغ السياسي الحالي، داعيا إلى دور أوروبي لإعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الرباعية الدولية بما يلبي العدالة لشعبنا.

ودعا اشتية المبعوث الأوروبي للضغط على إسرائيل للتراجع عن خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، بحجة مخصصات أسر الشهداء والأسرى، التي تضع الحكومة في وضع مالي صعب خصوصا في ظل التراجع الحاد بالمساعدات الدولية.

وأكد اشتية أن إجراء الانتخابات أمر ملح وحيوي للحفاظ على المشروع الوطني والمؤسسة الفلسطينية، داعيا للضغط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح بإجراء الانتخابات بالقدس.

#محمد اشتية #رام الله #الشرق الأوسط #المقاصة #سفين كوبمانز

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