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مصر.. إعدام مواطن بتهمة قتل زوجته ودفنها حية

الأربعاء 28 يوليو 2021 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. إعدام مواطن بتهمة قتل زوجته ودفنها حية



وكالات

قضت محكمة جنايات الأقصر في مصر بإعدام مواطن مصري بتهمة قتل زوجته، ودفنها حية في حفرة بالمنزل، بسبب خلافات بينهما، بقرية البغدادي التابعة لمركز البياضية جنوب الأقصر.


وترجع أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام 2020، عندما تلقى مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل بمنطقة البغدادي وبانتقال فريق البحث إلى محل الواقعة، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعى أحمد محيي، حيث قام بدفنها حية في حفرة وذلك بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.

وتم ضبط المتهم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وخلال الجلسة تم النطق بإعدام المتهم، والتي أكدت في الحكم الصادر بأن المتهم قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب شكه في سلوكها وكثرة المشاجرات بينهما حيث قام بتوثيق اليدين من الخلف وخنقها واقتادها لحفرة (بئر صرف صحي) معدة سلفا بالمنزل ووضعها بها ثم قام بتوثيق القدمين وأهال عليها التراب حتى فارقت الحياة قاصدا قتلها.

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