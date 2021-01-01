الكويت: حبس فنان مشهور بتهمة تهريب المخدرات

الكويت/سما/

قررت النيابة العامة في الكويت حبس ممثل كويتي "شهير" 21 يوماً بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد.

وكشف عدد من الصحف، ومنها "الراي" الكويتية، عن الأحرف الأولى من اسم الممثل "ع.ك"، دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح أو تفاصيل أخرى حول عملية ضبطه وملابسات القضية.

وكانت النيابة العامة قد حققت مع المتهم بعد توقيفه، وقال خلال التحقيقات إنه "أصبح مدمناً أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية".



وكشف تقرير إخباري نشرته "القبس" في وقت سابق من يوليو الجاري، عن أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية، أو تعاطيها أو ترويجها.

وأشارت إلى أنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات.