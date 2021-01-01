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بلدية غزة تُوضح حقيقة إزالة الأكشاك الموجودة على شاطئ البحر

الأربعاء 28 يوليو 2021 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تُوضح حقيقة إزالة الأكشاك الموجودة على شاطئ البحر



غزة / سما /

كشف رئيس بلدية غزة ، يحيى السراج ، مساء يوم الأربعاء، عن حقيقة إزالة الأكشاك الموجودة على شاطئ بحر القطاع بشكل نهائي.

وقال السراج، في تصريحٍ صحفي: "إننا ننفي هذه الأنباء، ما تمّ، هو نقلها إلى غرب الكورنيش لعشرة أمتار فقط، وذلك استجابة لنداءات المواطنين للتنزه بشكل أفضل، خاصة أن هذه الأكشاك عبارة عن حاجز تحجب رؤيتهم لمياه البحر".

وأضاف: "أنّه تم نقل ما يقارب 25 كشكاً خلال الأيام الماضية، بحيث تكون بمستوى منخفض عن الشارع قدر الإمكان، كي لا تحجب رؤية المواطنين لمياه البحر أثناء تنزههم، لافتًا إلى أن ذلك تم بالتنسيق المباشر مع جميع أصحاب الأكشاك على الشاطئ".

وأكّد السراج، على أنّ جميع أصحاب الأكشاك أبدوا تعاوناً كبيراً في هذا السياق، وأبدوا موافقتهم على ذلك، لافتاً أن البلدية لم تقم بأي خطوة قبل الجلوس والرجوع والتنسيق مع أصحاب الأكشاك، وهي عبارة عن عملية تراعي بين مصالح المواطنين وأصحاب هذه الأكشاك.

 وذكر أنّ المكان الذي ستنقل إليه الأكشاك أجمل وتوفير مساحة أكبر للمصطافين، من التي كانت به، منوهاً إلى أنّالبلدية لم تدخر جهداً في التخفيف عن أصحاب الأكشاك، ومراعاة ظروفهم خاصة في ظل الحصار وانعدام فرص العمل.

واختتم السراج حديثه: "إنّه تم إعفائهم من رسوم البلدية المستحقة عليهم بنسبة تقدر بأكثر من 50%".

#بلدية غزة #يحيي السراج #شاطئ بحر غزة #اكشاك #منطقة الاكشاك

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