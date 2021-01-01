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غانتس يلتقي بيهود فرنسا خلال زيارته القصيرة

الأربعاء 28 يوليو 2021 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يلتقي بيهود فرنسا خلال زيارته القصيرة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة السابعة العبرية مساء يوم الأربعاء، أن رئيس الجيش بيني غانتس التقي بعدد من الجاليات اليهودية خلال زيارته القصيرة لفرنسا.
 
ووفقاً للقناة العبرية، أوضح وزير غانتس للحاضرين أن إسرائيل ستبقى دائمًا موطنًا لجميع أفراد الشعب اليهودي ، مشدداً أن التماسك الذي أبدته الجالية اليهودية في فرنسا ودعمها لإسرائيل أمر مهم وملموس.
 
وقال غانتس إنه "كرئيس للأركان التقى بعدد كبير من الجنود الذين جاؤوا خصيصاً من فرنسا للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، وهذا يثبت العلاقة التي لا تنفصم بين دولة إسرائيل ويهود فرنسا". وفق قوله

#بيني غانتس #الجيش الإسرائيلي #يهود فرنسا

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