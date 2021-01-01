قناة عبرية: العمادي حذر حماس من تدهور الأوضاع مجدداً

القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن السفير القطري محمد العمادي، حذر حماس من تدهور الأوضاع في حال استمر إطلاق البالونات الحارقة، ما يدفع إسرائيل للرد ويعرض جهود التسوية لاستئناف إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، للخطر.

ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية لم تحددها، قولها أن العمادي أكد لقيادة حماس أن استمرار إطلاق البالونات سيؤدي إلى خرق الهدوء واتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه، وجهود إدخال تسهيلات إضافية لغزة.



ووفقًا للقناة، فإنه منذ لقاء العمادي مع قيادة حماس ونقل التحذير إليها، توقف إطلاق البالونات الحارقة منذ يوم الأحد الماضي.

وبحسب للقناة، فإن ذلك يتزامن مع تقدم في الاتصالات بين قطر والسلطة الفلسطينية بشأن نقل أموال المنحة القطرية عبرها، وفقًا لآلية جديدة بدون أن يتم دفع أي رواتب لمسؤولي حكومة حماس أو موظفيها، مع دفعها فقط للعائلات الفقيرة.

وأشارت إلى أن الآلية الجديدة تعتمد على صرف المنحة القطرية عبر بطاقة صراف آلي تشحن بمبلغ محدد، ويتم صرفها عبر بنوك تابعة للسلطة الفلسطينية تعمل داخل القطاع، ويجري حاليًا العمل على موافقة البنوك على إصدار هذه البطاقات.

وسيتم كل شهر إدخال أموال لصالح هذه البطاقات، وفقًا لقوائم مستفيدين ستوافق عليها إسرائيل قبل 48 ساعة من صرف المنحة. وفقًا للقناة.

وفي حال تم التوافق على الآلية فإنها ستدخل حيز التنفيذ نهاية أغسطس/ آب المقبل.

القدس