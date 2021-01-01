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اســتـشـهاد الطفل محمد العلامي برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر

الأربعاء 28 يوليو 2021 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اســتـشـهاد الطفل محمد العلامي برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر



الخليل / سما /

 استشهد الطفل محمد مؤيد بهجت أبو سارة العلامي (11 عاما)، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء اليوم، على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وكان الطفل العلامي أصيب بجروح بالغة الخطورة في صدره، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المركبة التي كان بداخلها ويقودها والده، في منطقة "أبو طوق" على مدخل البلدة، نقل إثرها إلى المستشفى الأهلي في الخليل، حيث أعلن عن استشهاده.

وفي وقت سابق، افادت وزارة الصحة بوصول إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر إلى مشفى الأهلي في الخليل، من بلدة بيت أمر شمالًا.

وقال الناشط يوسف أبو ماريا إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبة المواطن مؤيد العلامي أثناء عبورها مدخل بلدة بيت أمر، ما أسفر عن إصابته ونجله محمد (13عامًا) بجروحٍ خطيرة.

وبين أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المركبة من مسافة صفر بزعم محاولته تنفيذ عملية دعس، بالرغم من تجمع جنود الاحتلال داخل الغرف الإسمنتية

وأفاد مدير مشفى الأهلي يوسف التكروري، بأن الأطباء في مشفى الأهلي بالخليل تمكنوا من إنعاش قلب الطفل عقب إصابته بالرصاص الحي في الصدر، ووصف إصابته بالخطيرة.

#شهيد #اطلاق نار #اسرائيل #قوات الاحتلال #الخليل

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