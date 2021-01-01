العثور على جثة شاب من بيت لحم بشاطئ يافا

يافا/سما/

عثرت طواقم البحث والمتطوعون، مساء الأربعاء، على جثمان الشاب موسى محمد أبو دية "عبيات" (38 عاما) من بيت لحم، بعد خمسة أيام من غرقه على شاطئ مدينة يافا بالداخل.



وقالت طواقم الإنقاذ، إنه عثر على جثمان الفقيد، على بعد كيلو متر واحد من المكان الذي غرق فيه، حيث علقت بالصخور في المكان.

وفور العثور على الجثمان شرعت طواقم الغوص بالعمل على انتشاله.



واختفت آثار الشاب موسى أبو دية منذ السبت الماضي في منطقة "حوف يروشاليم" على شاطئ مدينة يافا، ومنذ ذلك الوقت تواصلت أعمال البحث المكثفة عن الشاب، حتى تم العثور على جثمانه مساء اليوم.