وجهت رسالة للمواطنين.. أوقاف غزة تتحدث عن موسم العمرة: يحتاج لعدة أمور!

غزة / سما /

شدد المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، عادل الهور، اليوم الأربعاء، على أن ملف الحج والعمرة يحتاج لعدة أمور، منها موافقة السعودية وهو ما أعلن عن السماح به، والآخر متعلق بموافقة جهات الاختصاص بالقطاع، ويتحكم بذلك الوضع الوبائي.

وأشار الهور في حديث لإذاعة الأقصى المحلية، إلى أنه في حال كان هناك وضع صحي مناسب لخروج المعتمرين في أجواء يتم من خلالها المحافظة على صحة المواطنين، فسيكون هناك قرار إيجابي بهذا الخصوص.

وقال "لن يكون في ملف العمرة أي تقدم رسمي عملي إلا بعد توفر المعلومات والبيانات الرسمية اللازمة، وأنصح الجميع بانتظار البيان الرسمي من وزارة الأوقاف".

ورجح الهور أن تتضح الصورة في غضون أسبوع أو أسبوعين، متابعًا "نحن لم تصلنا التفاصيل بشكل رسمي حتى الآن، وحيثما توفرت المعلومات سيتم تقييم الوضع الصحي وبعد ذلك يتم إصدار القرار، ونأمل أن تكون القرارات إيجابية".

وكانت السعودية اعلنت "جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءًا من يوم 15 ذي الحجة (الأحد 25 يوليو/ تموز الجاري) عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا الإلكتروني".

ولفتت إلى إنه سيتم استقبال المعتمرين وفق إجراءات احترازية تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.