جنوب إفريقيا تعترض على منح "إسرائيل" صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

جوهانسبرغ/سما/

اعترضت جمهورية جنوب إفريقيا على قرار قبول إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي، واصفة هذه الخطوة بأنها “مروعة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، الأربعاء.

وأوضح البيان أن جنوب إفريقيا، أصيبت بالدهشة جراء “القرار الجائر وغير المبرر” الصادر عن الاتحاد الإفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب.

وأضاف أن الاتحاد اتخذ هذا القرار من جانب واحد دون استشارة الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في عام تعرض فيه الشعب الفلسطيني لقصف مدمر واستمرار الاستيطان غير القانوني على الأراضي المحتلة.

ولفت إلى أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب، لا يتوافق مع موقف الاتحاد الإفريقي الرافض بشدة لمقتل الفلسطينيين وتدمير بناهم التحتية المدنية.

يذكر أن الخارجية الإسرائيلية قالت في بيان أصدرته يوم 22 يوليو/ تموز الجاري، بأن سفيرة تل أبيب في أديس أبابا ألين أدماسو، قدمت أوراق اعتمادها عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي، وذلك لأول مرة منذ عام 2002.

