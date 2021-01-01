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المالكي يدعو للعمل على تفعيل دور اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط

الأربعاء 28 يوليو 2021 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يدعو للعمل على تفعيل دور اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط



رام الله / سما /

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام بالشرق الأوسط سفين كويمانس، على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ودعا المالكي خلال لقائه بكويمانس، إلى ضرورة العمل على تفعيل دور اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتطوير العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الحوار الاستراتيجي ليغطي كافة مجالات العلاقة، والحديث المباشر مع ممثلي الشعب الفلسطيني عند الحديث عن القضية الفلسطينية.

وثمّن جهود الاتحاد الأوروبي الكبيرة على جميع الأصعدة، وأهمية دوره في المساهمة في إيجاد حلول للقضية الفلسطينية، مُطالبًا بضرورة البدء بخطوات عملية لعقد المؤتمر الدوليّ للسلام الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، شدّد كومبانس على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته، وأنّه سيعمل بكل طاقاته من أجل تفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية.

وناقش العديد من المواضيع ذات الصلة، وتم بحث كيفية العودة إلى المفاوضات الجادة وتوفير المناخات الإيجابية للوصول الى تلك المفاوضات.

#الخارجية والمغتربين #رياض المالكي #الاتحاد الاوروبي

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