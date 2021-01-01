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أوّل اجتماع بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين بعد قطيعة استمرت لسنوات

الأربعاء 28 يوليو 2021 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوّل اجتماع بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين بعد قطيعة استمرت لسنوات



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بعقد اجتماع، اليوم الأربعاء، بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين هو الأول من نوعه منذ سنوات .

وقال موقع واللا العبري "اجتمع اليوم وزير الصحة نيتسان هوروفيتس ووزيرة حماية البيئة تمار زندبرغ اليوم الأربعاء بنظيرهما الفلسطينيين في القدس، بعد قطيعة شبه كاملة استمرت لسنوات بين وزراء الجانبين.

وأضاف الموقع "الشخص الذي بادر ونسق الاجتماع هو وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج، الذي يحاول تشجيع وزراء في الحكومة لاستئناف التواصل بنظرائهم الفلسطينيين في قضايا اقتصادية ومدنية. 

وأشار الى أن مكتب رئيس الحكومة أكد أن الاجتماع عقد بمعرفة رئيس الحكومة نفتالي بنت وبالتنسيق معه.

ولفت الى أن الاجتماعات بين الوزراء تعقد في ضوء تغير الاجواء بين الجانبين عقب تشكيل الحكومة الجديدة.

يذكر أن العلاقات بين الجانبين تدهورت خلال ال12 عاما الماضية إبان عهد نتنياهو،   وخلال العام والنصف الأخيرة، العلاقة الوحيدة تقريبا التي استمرت بين الجانبين كانت التنسيق الأمني وتمت بواسطة الرئيس السابق رؤوفن رفلين.

#القدس المحتلة #اسرائيل #فلسطينيين #وزراء #وزير حماية البيئة #تمار زندبرغ #نيتسان هوروفيتس

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