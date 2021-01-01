المنسقة الانسانية "لين هاستينغر" تطالب بعودة السلطة الى غزة وانهاء الحصار وايقاف صواريخ حماس

نيويورك/وكالات/

طالبت لين هاستينغر المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية اسرائيل بانهاء حصارها المفروض على قطاع غزة مشددة على أنّ على حركة حماس وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وبيّنت هاستينغر، خلال جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية لا بد من ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًة على استعداد الأمم المتحدة لدعم إعادة الإعمار في القطاع.

وشددت، على أنّ يجب على إسرائيل أن تخفف قيود دخول السلع إلى غزة

وأوضحت أنّ التدابير الإنسانية الطارئة تخفف معاناة الفلسطينيين مؤقتًا، مشددًة على أهمية عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وتابعت :يتوجب على السلطة الفلسطينية تطبيق عدة إجراءات إصلاحية، داعيًة السلطة إلى التحقيق في مقتل نزار بنات.

ودعت السلطة الفلسطينية لضمان حرية التعبير للمواطنين.