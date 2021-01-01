رجال دين مسيحيين يتضامنون مع أهالي الشيخ جراح

القدس المحتلة / سما /

أعرب رجال دين مسيحيين، عن تضامنهم مع عائلات فلسطينية، تواجه خطر الإخلاء من منازلها، بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وترأس بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، الوفد الكنسي الذي التقى مع السكان في أحد المنازل المهددة بالإخلاء.

ولم يدلِ رجال الدين، بأي تصريحات خلال الزيارة التضامنية.

وقال سكان الحي في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه "تشرفنا اليوم في وحدات حي الشيخ جراح بزيارة بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، ومجموعة من رؤساء الكنائس في القدس، والذين أكدوا على إسنادنا في معركتنا ضد التطهير العرقي والتهجير القسري الممنهج".

وأضافوا "هذه الزيارة، تعني الكثير لنا وهي رسالة إسناد قوية".

وتواجه عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح، خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وأقامت 28 عائلة في هذه المنازل منذ العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتقول جماعات استيطانية إسرائيلية إن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948 وهو ما ينفيه السكان.